بنزين 95 يعود لمستوياته قبل عام بعد تخفيض أرامكو لأسعار الربع الرابع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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خفضت شركة أرامكو السعودية أسعار البنزين للربع الرابع من العام الحالي (2019) إلى 1.50 ريال للتر للبنزين 91، و2.05 ريال للتر للبنزين 95، وذلك اعتبارا من 20 أكتوبر الحالي وحتى نهاية ديسمبر المقبل.

ووفقا للتحديث ربع السنوي لأسعار الوقود للربع الأخير، والذي أعلنته أرامكو مساء السبت الماضي، عادت أسعار البنزين 95 تقريبا إلى مستويات الربع الرابع 2018 حيث كانت حينها 2.04 هللة للتر، فيما لا يزال الأخضر (بنزين 91) أعلى من ذات الربع بنحو 14 هللة، والذي كان عند 1.37 ريال للتر. وتقل أسعار البنزين هذا الربع عن الربع السابق بـ3 هللات للأخضر و13 هللة للأحمر.

ويعد الربع الثالث (يونيو ـ سبتمبر) الأعلى في أسعار الوقود في المملكة هذا العام، حيث وصلت فيه الأسعار إلى 1.53 هللة للبنزين 91 وإلى 2.18 هللة للبنزين 95، وهو ما يتزامن مع ارتفاع أسعار البترول عالميا في تلك الفترة.

وأفادت أرامكو السعودية في بيانها للربع الرابع بأن ذلك يأتي وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، مشيرة إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

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ويناسب بنزين 91 معظم السيارات الحديثة، فيما يعد بنزين 95 الخيار الأمثل للسيارات ذات الأداء العالي، فإذا لم تكن متأكدا من الوقود المناسب لسيارتك يفضل الرجوع إلى دليل المالك للسيارة أو الاستفسار من الوكيل عن نوع الوقود المناسب. وفي بعض الأحيان يتم وضع ملصق بنوع البنزين المناسب لسيارتك داخل غطاء خزان الوقود.

وفي معظم الأحوال لن تستفيد المركبة من استخدام وقود ذي رقم أوكتان أعلى من الموصى به في دليل المالك. ذلك يعني أنه باستثناء السيارات ذات الأداء العالي، من غير المحتمل أن تشعر بأي تغييرات تذكر عند استخدامك وقود ذي رقم أوكتان أعلى من الموصى به لسيارتك.

وفي المقابل فإن استخدام بنزين ذي رقم أوكتان أقل من ذلك الذي أوصى به المصنع قد يعرض محرك السيارة لمخاطر وأضرار على المدى الطويل، لذلك فإنه من المحتمل أن يؤدي استخدام وقود منخفض الأوكتان - في محرك يتطلب أوكتانا أعلى - إلى الإضرار بالمحرك، في حين لا تترتب أي أضرار على المحرك في استخدام درجة أوكتان أعلى من الموصى به.

أرقام الأوكتان:

يتوفر في السوق السعودي نوعان من البنزين 95 أوكتان و91 أوكتان، وكلما زاد رقم الأوكتان زادت مقاومة البنزين للاشتعال.

وفي الغالب يتم استخدام أنواع الوقود ذات التصنيف الأوكتاني الأعلى في المحركات ذات الضغط العالي، والتي لها متطلبات أداء أعلى. ورقم الأوكتان مرتبط بنسبة ضغط المحرك، وهو مؤشر على مقاومة الوقود للقرقعة، وهو ما يحدد مقدار الضغط الذي يمكن أن يتحمله الوقود قبل الاشتعال.