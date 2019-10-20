مبادرة رقمية لتمكين ذوي الإعاقة من فرص العمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة المهندس أحمد الراجحي أمس، المبادرة الرقمية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة التي أطلقتها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهدف تمكين الكفاءات وحصولهم على الفرص الوظيفية المناسبة لهم، بالإضافة إلى المواءمة بين متطلبات سوق العمل السعودي والمهارات الرقمية التي يكتسبها الشباب ذوو الإعاقة.

وتملك المبادرة عددا من الأهداف الاستراتيجية من ضمنها إعداد البرامج والخطط التي تھدف إلى تأھيل الكفاءات وربطھم بالفرص الوظيفية الملائمة رقميا، وتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وحملات توعوية مع القطاع الخاص لتمكين الكفاءات من البدء والاستمرار بالمجال المھني، وإعداد الدراسات والإحصائيات والتقارير عن سوق العمل السعودي التي بدورھا تسھم بتوفير الفرص الوظيفية المناسبة، وفھم متطلبات سوق العمل وإعداد البرامج التدريبية لتأھيل الكفاءات، ورسم المسار الوظيفي المتكامل للكفاءات، بدءا من السيرة الذاتية إلى الدخول بسوق العمل، وتقديم تقارير دورية بمؤشرات توضح نسبة التوظيف ونسبة الرضا لدى الكفاءات، بالإضافة إلى متابعة الأداء المھني، وتثقيف الكفاءات بالقوانين واللوائح الأساسية الخاصة بسوق العمل.

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وحدد البرنامج العلمي في «تقييم الذات وتحديد المسارات الوظيفية الملائمة، وفھم القوانين واللوائح الأساسية، وإعداد المسار الوظيفي، وبناء السيرة الذاتية الرقمية، وأساسيات المقابلة الوظيفية، وكيفية البحث عن فرص العمل، والحصول على الفرص الوظيفة والاستمرارية، وتطوير المھارات للوظائف القيادية، والنصائح من الخبراء والتي تسھم برفع الأداء الوظيفي».

مهام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات:

متابعة الأداء للأشخاص ذوي الإعاقة بتخصص تقنية المعلومات على منصة لينكدإن

الترتيب اللوجستي لعقد الدورات المخصصة لذوي الإعاقة بتخصص تقنية المعلومات

تدشين منصة وظيفتي بھمتي وربطھا بالصفحة المؤسسية الخاصة بالوزارة

مهام هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة:

تزويد منصة لينكدإن بقائمة الأشخاص ذوي الإعاقة

الترتيب اللوجستي لعقد الدورات

التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتزويد لينكدإن بإحصائيات وأنظمة سوق العمل السعودي

أهداف المبادرة :