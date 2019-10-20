«منشآت» تدشن مبادرة الشركات الناشئة الجامعية بالتعاون مع وزارة التعليم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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دشنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» بالتعاون مع وزارة التعليم في مقرها الرئيس بالرياض أمس، مبادرة الشركات الناشئة الجامعية، برعاية نائب وزير التعليم للجامعات الدكتور حاتم المرزوقي، ونائب وزير التجارة والاستثمار المهندس ماجد البواردي، ومحافظ منشآت المهندس صالح الرشيد.
وتهدف مبادرة الشركات الناشئة الجامعية إلى خلق شركات ناشئة مصدرها الجامعات المنتشرة في جميع مناطق المملكة عن طريق توفير فرص للتطبيق العملي الريادي ومشاريع التخرج، وتوفير فرص تمويلية وإتاحة الفرصة للطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعات بتحويل أفكارهم ومشاريعهم إلى شركات ناشئة، وتمكين التعاون بين منسوبي الجامعات من التخصصات المختلفة لتطوير حلول ريادية، إضافة إلى خلق بيئة ريادية تشجع التبادل المعرفي ومشاركة قصص النجاح وتسهم في خلق منشآت ناشئة مستقبلا.
وتستهدف المبادرة طلاب وطالبات الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، والذين يمرون بمراحل عدة تبدأ من مرحلة تطوير النموذج الأولي وصولا إلى مرحلة تنمية الشركات الناشئة وتتخللها ورش عمل عدة ودورات تدريبية ومعسكرات تخصصية في مجال ريادة الأعمال.
أهداف مبادرة الشركات الناشئة الجامعية:
- خلق شركات ناشئة مصدرها الجامعات
- توفير فرص للتطبيق العملي الريادي
- توفير فرص تمويلية إتاحة تحويل الأفكار لشركات ناشئة
- خلق بيئة ريادية تشجع التبادل المعرفي
- مشاركة قصص النجاح
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