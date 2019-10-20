ملتقى قادة الجمارك يناقش التحديات ويبحث الحلول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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افتتح محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني في الرياض أمس أعمال الملتقى السنوي العشرين لقادة الجمارك السعودية، بحضور مسؤولي الهيئة وقادة المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية.

وأشار الحقباني إلى حرص الهيئة على عقد مثل هذه الملتقيات والاجتماعات التي تحقق الأثر الإيجابي والفاعل على منهجية تطوير العمل الجمركي بمجالاته كافة، من خلال بحث مستجدات مبادرات وبرامج استراتيجية الهيئة ومستوى التقدم فيها، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجهها المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، الأمر الذي يسهم في إيجاد الحلول المثلى من خلال تبادل الآراء بين مسؤولي الهيئة وقادة المنافذ الجمركية.

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ولفت إلى الجهود الكبيرة التي بذلت خلال المرحلة الماضية والعمل التكاملي القائم مع شركاء الجمارك السعودية من القطاعين العام والخاص، مما أسهم في تحقيق تقدم واضح وجلي في جميع مبادرات وبرامج الهيئة القائمة على رفع كفاءة وفاعلية التبادل التجاري، وتعزيز الإنفاذ للأنظمة والقوانين لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة وفاعلية تحصيل الإيرادات، والتي تمثل جميعها ركائز استراتيجية الهيئة العامة للجمارك.

وأكد أن الهيئة العامة للجمارك تؤكد التزامها بالمتطلبات العصرية لتيسير إجراءات العمل الجمركي والارتقاء بالجمارك السعودية نحو الأفضل، وبما ينسجم مع موقع ودور المملكة المؤثر في حركة الاقتصاد العالمي.

وشهد اليوم الأول من الملتقى مناقشة وتقديم عدد من أوراق العمل من وكالات الهيئة وإداراتها، شملت وكالة التخطيط والتطوير، حيث ناقشت الوكالة المنجزات والمشروعات القائمة ومؤشرات الأداء لعام 2019، كما قدمت وكالة الشؤون الأمنية، والإدارة القانونية بالهيئة أوراق عمل خلال فعاليات اليوم الأول.

وسيعقد المشاركون ست جلسات في اليوم الثاني من الملتقى، أبرزها الجلسة الخاصة بوكالة رأس المال البشري، وجلسة خاصة بوكالة تيسير التجارة.