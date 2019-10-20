سهم «الإمارات دبي الوطني» يتراجع 1.19% ويضغط على مؤشر دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.5% في جلسة يوم الأحد عند مستوى 2766 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم شركات العقار والبنوك والسلع والنقل والاتصالات والخدمات.

وشهد السوق تداول 84.16 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 77.6 مليون درهم، نفذت من خلال 1425 صفقة، وجرى تداول أسهم 28 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 15 شركة.

وتصدر سهم «الإمارات دبي الوطني» التداولات بقيمة 11 مليون درهم، وتراجع بنسبة 1.19% مغلقاً عند 12.5 درهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 10.8 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 5.28 درهم، ثم سهم «جي إف إتش» بتداولات قيمتها 7.4 مليون درهم.

وسجل سهم «اكتتاب» الارتفاع الأكثر بنسبة 3.72% مغلقاً عند 0.195 درهم، تلاه سهم «آن ديجيتال سيرفسس»، وصعد 2% إلى 0.205 درهم، ثم سهم «جي إف إتش» الذي قفز 1.61%.

وبالعكس، كان أكبر الخاسرين سهم «دي إكس بي»، بنزوله 4.23% إلى 0.204 درهم، تلاه سهم «العربية» الذي انخفض 2.92% إلى 1.33 درهم، ثم سهم «السلام البحرين» متراجعاً 2.52% عند 0.928 درهم.