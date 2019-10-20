شكرا لقرائتكم خبر عن بنوك الظل الهندية على صفيح ساخن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أندي موكيرجي *

الصندوق الذي اقترحته الحكومة الهندية لتمويل استكمال الوحدات السكنية ذات الأسعار المعقولة لمتوسطي الدخل، برصيد 1.4 مليار دولار، لم يُحل شيئاً من مشاكل القطاع.

عندما يتراجع التصنيف الائتماني لواحد من بنوك الظل الهندية من A + إلى D خلال عشرة أيام، فإن ذلك يدل على مدى هشاشة سوق إقراض مطوري المساكن في البلاد، كما يسلط الضوء على خطأ السياسة المتمثل في عدم معالجة جذر المشكلة؛ أي الأرض.

وفي يونيو/حزيران الماضي؛ أي قبل ثلاثة أشهر من التعثر غير المتوقع لشركة «ألتيكو كابيتال»، هناك من اقترح إنشاء بنك للأراضي يشتري مشاريع عقارية متوقفة من المطورين المتعثرين. وسيدفع البنك ثمن ما يشتريه بأوراق الدين المدعومة من الحكومة، والتي سيستخدمها المقاولون لسداد القروض.

لكن كيف يمكن أن يضع ذلك حداً لتفاقم مشاكل السيولة وتحولها إلى كارثة إعسار شاملة؟ الإجابة عن السؤال موجودة في حالة «ألتيكو». فقد عجزت الشركة المدعومة من«كلير ووتر كابيتال بارتنرز»، عن تسديد فوائد بقيمة 2.8 مليون دولار بعد تحول برنامج سدادها المحدود والمسيطر عليه جيداً، والبالغ 135 مليون دولار، إلى عبء متزايد تجاوز 233 مليون دولار. ولم يسعفها مبلغ 63 سنتاً تحصل عليه عن كل دولار أقرضته. ونظراً لأن حجم انكشافها على القطاع السكني والمطورين العقاريين بلغ 900 مليون دولار، فقد أصر اثنان من مقرضيها على إعادة هيكلة قروضهم بزيادة سعر الفائدة.

وتتآكل ثقة البنوك الهندية في ممولي الظل الذين يُقرضون شركات البناء والتطوير العقاري. وبعد مرور عام على انهيار شركة «أي إل أند إف إس» المتخصصة في تمويل مشاريع البنى الأساسية، ازدادت أزمة الثقة سوءاً. وتراجعت أسهم بعض الشركات بنسب زادت على 30% بعد أن فرض البنك المركزي الهندي قيوداً على إقراض شركة «لاكشمي فللاز بانك».

ولا يتعلق التوتر الذي تعانيه بنوك الظل بجودة قروض الأفراد التي لا تزال مرنة إلى حد ما. فما يثير قلق المستثمرين هو بطء نمو تلك البنوك وتوسعها المحدود. فقد تخلفت شركة ديوان للتمويل العقاري عن سداد ديونها في يونيو، وبلغ حجم انكشافها على المطورين العقاريين أيضاً 5 مليارات دولار. وبينما تحاول البنوك إعادة هيكلة قروض ديوان، فإن القضية المثيرة للجدل هي الفاتورة التي ينبغي على الجميع دفعها إذا لجأ البنك المقرض إلى بيع أوراق الدين بحسومات كبيرة.

وفي ظل هذه الظروف يُصر المشترون على المساومة. والخوف من أن لا تتمكن شركات الإنشاءات من استكمال البناء وبيع الشقق. فالعديد من الصناديق الخاصة التي بدأت الاستثمار في العقارات الهندية منذ ست إلى تسع سنوات، لم تتمكن من استرجاع رأس المال المستثمر، على الرغم من تمديد آجال الاستثمارات بشكل متكرر. وتبلغ قيمة الوحدات السكنية المتأخرة في الهند 22 مليار دولار. وهناك الكثير من الأسباب، منها انخفاض الطلب على المساكن المتميزة وسط التباطؤ الاقتصادي، وتعثر برنامج إعادة تأهيل مدن الأكواخ في ظل حملة مكافحة الفساد، ولم يكلف أحد نفسه عناء ترميم النظام المالي المريض، بينما اتجهت أنظار هيئة التنظيم بعيداً عن مراقبة مديري الصناديق الذين لم يتوقفوا عن تحصيل الرسوم من المشترين.

واستفاق الجميع أخيراً على معطيات جديدة منها أن الصندوق الذي اقترحته الحكومة الهندية لتمويل استكمال الوحدات السكنية ذات الأسعار المعقولة لمتوسطي الدخل، برصيد 1.4 مليار دولار، لم يحل شيئاً من مشاكل القطاع؛ لأن هذه الأموال لن تكون متاحة للمطورين العقاريين الذين تعتبرهم البنوك عميلاً خاملاً معرضاً للإعسار.

وفي حين قد يكون إحجام نيودلهي عن إنقاذ القطاع الخاص مبرراً، إلا أنها يجب أن تدرك أن ثاني أكبر عدد من حالات الإعسار داخل المحاكم في الهند، يشمل شركات عقارية. والحل الذي لا يشمل تلك الشركات، لن يكون ذا فائدة تذكر.

وبدلاً من إقراضهم المال، يجب على نيودلهي إجبار المطورين على تحويل المشروعات المتأخرة إلى بنك الأراضي. هناك يحصلون على قيمة عادلة، ولكن في شكل سندات خاصة مضمونة سيادية يتم استخدامها لسداد القروض، فإذا سمحت الميزانيات الختامية لشركات التطوير باستكمال مشاريع أخرى والخروج من الأزمة بشكل أقوى، فلا بأس، وإلا فسيواجهون الإفلاس ولكن مع انخفاض عبء الديون، أضف إلى ذلك أن بنك الأراضي يمكنه بيع فائض الأراضي الموجودة في مؤسسات القطاع العام في الهند. وهذا من شأنه أن يولد موارد مالية للحكومة، وهو هدف طويل الأجل. والهدف العاجل يتمثل في الحد من المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي من خلال إجبار قطاع العقارات على تخفيض الديون.

* بلومبيرج