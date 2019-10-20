لماذا تفشل الشركات الناشئة ؟



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إن إطلاق مشروع جديد ليس بالأمر السهل، حيث يتطلب التفكير في كثير من الأشياء واتخاذ قرارات مصيرية، وقد تتسبب الضغوط والمسؤوليات في اتخاذك قرارات متسرعة يمكن أن تضر بإمكانياتك للنجاح أو تقوّض جهودك على أقل تقدير.

وعلى الرغم من عدم وجود خطة مضمونة لتحقيق النجاح في عالم الشركات الصغيرة والناشئة، إلا أن هناك العديد من الأخطاء الشائعة والخطيرة التي يرتكبها العديد من أصحاب الأعمال الجدد والتي قد تؤثر سلباً في أعمالهم. فيما يلي مجموعة من الأخطاء الأكثر شيوعياً والتي عليك تجنبها:

الحلقة (43)

1- هناك سعر أفضل في السوق:

لا تتوقع أن يشتري الناس منتجك، وهناك منتج آخر بنفس الجودة موجود في المتاجر المجاورة. عليك أن تكون حريصاً عندما يتعلق الأمر بالتسعير؛ بل ربما يجب أن تكون أسعارك أرخص نسبياً من أسعار المنافسين؛ حيث لا تزال في بداية الطريق، وتحتاج إلى كسب أكبر عدد من العملاء.

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2-توظيف فريق غير مناسب:

هناك مقولة تقول: إن أول 5 موظفين توظفهم في شركتك الناشئة سيحددون إذا ما كنت ستنجح أو تفشل. لا تقم بتوظيف أصدقائك والأشخاص الذين تحبهم؛ بل وظف الأشخاص الذين بإمكانهم القيام بالعمل، وإذا كنت رائد أعمال طموحاً بالفعل، قم بتوظيف من هم أذكى منك وأكثر خبرة في مجال عملك.

3- لا تمتلك الخبرة الكافية في مجال عملك:

هذه النقطة جاءت في الترتيب الثالث؛ لأنها تشكل أهمية أقل من سابقتيها. إن أي شيء في العالم يمكن تعلمه إذا كان لديك الشغف والإصرار على القيام بذلك؛ لكن ضعف الخبرة قد يكون سبباً في فشل شركتك.