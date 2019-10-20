«إنفينيتي كيو إكس 30» بمواصفات متقدمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قامت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والموزع الحصري لشركة إنفينيتي في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، في أحدث حملة ترويجية لها، بتسليط الضوء على «كيو أكس 30»، والتأكيد على الكثير من مواصفات الفخامة الجمالية والتكنولوجية المتقدمة التي يتمتع بها هذا الطراز.

ويمتاز هذا الطراز بالكثير من الخصائص الاستثنائية المتطورة من الداخل والخارج على حد سواء، لأنه يأتي معززاً بالكثير من المزايا التكنولوجية ومواصفات السلامة التي تجعل منه نموذجًا للتقدم الهندسي. وبدءاً من وجود 12 مجسًا تساعد في الاصطفاف الذاتي بضغطة زر واحدة، إضافة إلى آلية التحذير عند أي تصادم أمامي محتمل، وإصدار التحذيرات حال مغادرة السيارة مسارها على الطريق.