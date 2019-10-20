شكرا لقرائتكم خبر عن بوادر أمل تنعش الأسواق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تيم فوكس *

لا يزال الغموض يكتنف تفاصيل المفاوضات حتى الآن، لذا سيتعين على جميع الأطراف التساهل مع أي اتفاق وبسرعة في حال كان هناك ما يضمن نجاحه.

انطلق الأسبوع الجديد مع قليل من التفاؤل بحلّ قضيتين شغلتا العالم طوال الفترة الماضية؛ وهما: الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. والقضيتان تعدان سبباً رئيسياً لحالة انعدام اليقين التي شهدتها الأسواق في عام 2019، إلا أن هناك بوادر إيجابية تبشر بتغير هذه الحالة خلال الربع الأخير من العام الحالي؛ لكن مع بقاء بعض العقبات الكبيرة، التي يجب التغلب عليها أولاً لحلّ القضيتين بشكل دائم.

ومما يبدو، فقد تم التوصل، يوم الجمعة، إلى اتفاق تجاري جزئي بين الولايات المتحدة والصين، والذي بموجبه ستزيد الصين مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية، كما ستوافق على تطبيق بعض إجراءات حماية الملكية الفكرية، مع تقديم بعض التنازلات والامتيازات بخصوص اليوان الصيني والخدمات المالية. وفي المقابل، ستعلق الولايات المتحدة فرض تعريفة جمركية على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع. وعلى حد تعبير ترامب، فإن هذه هي المرحلة الأولى من اتفاقية أوسع يمكن توقيعها الشهر المقبل.

وفي حين كان الوفد الصيني أكثر تحفظاً حيال المخرجات، فإن علامات التقدم كانت إيجابية بما فيه الكفاية لارتفاع «مؤشر داو جونز» في جلسة واحدة لأكثر من 500 نقطة يوم الجمعة. ومع ذلك، سيستغرق الأمر عدة أسابيع لصياغة الاتفاق وتوقيعه. وعلى الرغم من أن الرئيس ترامب لا يتوقع حدوث أي مشاكل، فإن الشهر المقبل سيكون مثقلاً بحالات من التوجس والترقب. علاوةً على ذلك، لم يصدر أي تعليق بشأن التعريفات الإضافية على 150 مليار دولار من البضائع الصينية التي ستدخل حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول، ولا بشأن الحلول للقضايا الرئيسية المتعلقة بسرقة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا القسري والشكاوى المتعلقة بالدعم الصيني للصناعة. وبذلك حصلت الأسواق على ما كانت تأمله من هدنة وتعليق لأي تعرفات جمركية جديدة في الوقت الحالي، ولكن لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله بشأن النزاع الجوهري بين البلدين، والذي من شأنه أن يحدد ما إذا كانت هذه الأخبار الأخيرة ليست غير انتصار آخر للأمل على ما يفرضه الواقع.

وإلى جانب الانتعاش المفاجئ في معنويات السوق، أشارت العديد من التقارير إلى احتمال وجود «اتفاق» أو «سبيل» لإبرام اتفاق بخصوص حل الدعم الأيرلندي أو «شبكة الأمان» فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع إجراء مفاوضات رسمية الآن بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى ارتفاع الجنيه الاسترليني بنسبة 4% خلال الأسبوع الماضي. وربما كان هناك الكثير من الآراء السلبية حول استحالة حل قضية الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى انعدام الثقة التاريخي بين الجانبين والخوف المبالغ فيه من زعزعة استقرار اتفاق «الجمعة العظيمة». ومع ذلك، من المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه مع اقتراب الموعد النهائي للخروج في 31 أكتوبر، ومع تأكيد رئيس وزراء المملكة المتحدة على الالتزام بالموعد لمرة واحدة، تمكن الاتحاد الأوروبي من إجراء المفاوضات بفترة قياسية وبأسلوب لم يسبق له مثيل.

ربما لم يشكل ذلك مفاجئة حقيقية، ولا سيما مع إقبال العديد من اقتصادات منطقة اليورو على دخول مرحلة من الركود، فإن آخر ما يحتاج إليه الاتحاد الأوروبي هو «صدمة خروج بريطانيا» التي تضر بالفائض التجاري لمنطقة اليورو مع المملكة المتحدة. ويمكن أيضاً القول إن بوريس جونسون بحاجة للتوصل إلى اتفاق، لأنه ووفقاً لاستطلاعات الرأي، أي تأخير في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (تمديد المادة 50 أو تراجع الحكومة البريطانية) سيواجه برد فعل سلبي من قبل الناخبين في المملكة المتحدة.

وكما هو الحال في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، هناك العديد من المخاطر التي تحول دون التوصل لاتفاق بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن أكبرها هو سياسات المملكة المتحدة. فالجانبان بحاجة للتوصل إلى اتفاق بحلول موعد انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي يومي 17 و18 أكتوبر، وبعد ذلك يمكن التصويت على اتفاق في برلمان المملكة المتحدة في الوقت المحدد لموعد الخروج من الاتحاد في 31 أكتوبر. ويمكن القول أن الجزء الأول ليس مستحيلاً، وذلك نظراً للإلحاح والضغوط المفروضة الآن، ولكن من المرجح أن يكون تمرير الاتفاق في البرلمان أكثر صعوبة مما نتخيل. فمع رفض اتفاقية الخروج ثلاث مرات في الماضي في عهد رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، تبدو احتمالات تمريرها أصعب هذه المرة مع خسارة جونسون لتأييد الأغلبية في مجلس العموم.

وفي الختام، لا يزال الغموض يكتنف تفاصيل المفاوضات حتى الآن، لذا سيتعين على جميع الأطراف التساهل مع أي اتفاق وبسرعة في حال كان هناك ما يضمن نجاحه. وربما كان ارتفاع الجنيه الاسترليني حتى الآن لتوفير تغطية قصيرة في حال وجود اتفاق، أو على الأقل تأجيل موعد الخروج. وفي حال كان هناك ما يعزز هذا التفاؤل، فمن المرجح أن يصبح الجنيه الاسترليني أكثر قوة.

* رئيس الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة «بنك الإمارات دبي الوطني»