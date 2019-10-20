نصيحة مجرّب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحوا في تخطي العقبات وتجاوزوا العديد من الأزمات والمحن وتمكنوا بمثابرتهم من صياغة قصص نجاح متميزة، إنهم رجال أعمال وتنفيذيون وخبراء اقتصاد استطاعوا بالجهد والعمل الحثيث وبالفكر والإبداع المتواصل أن ينقشوا أسماءهم لامعة على لائحة النجاح والتميز، وسنستقي من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح والدروس المستفادة، فنصيحة مجرب ولا شك خير من رأي أي خبير وسنستقي من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح، هنا بعضها:



الاعتراف بجهود الآخرين



على الرغم من وجود بعض الناس الذين يسعون دوماً للفت الانتباه والاستئثار بالاهتمام، إلا أن قلة منهم يعملون بصمت وإخلاص لإنجاز أكبر قدر من العمل الجاد والدؤوب، وهؤلاء هم النجوم الحقيقيون وراء أي نجاح، وعليك كقائد للفريق أن تظهر امتنانك لجميع من يعمل معك.



استمرارية النجاح

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يدرك الناجحون أنه حين تختفي فرصة ما، يظهر غيرها في الأفق، ما يعني أنهم ينطلقون مجدداً لتحقيق المزيد من الإنجازات كلما أغلق أحد الأبواب في وجوههم، فهم يدركون أن الخيارات الصعبة أمامهم، ويتقنون التعامل مع التحديات التي تصادفهم على الطريق.



التواصل مع العملاء



من المهم جداً أن تحاول الوصول بعلاقتك مع العملاء لمرحلة الشراكة أو حتى الصداقة، ولتتأكد من حدوث ذلك، فعليك أن تتواصل بصورة دائمة معهم، و احرص على أن تكون متواجداً لخدمتهم طيلة الوقت، وأن تتجاوب معهم عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني.



الاستثمار الذكي



عندما يتعلق الأمر بحاجتك إلى المال، لا تسارع إلى الاقتراض من أي طرف دون التدقيق فيما ستجلبه هذه الأموال من منافع لك. حاول أن تستمد تمويلك من مستثمرين أذكياء وذوي خبرة، فقد يكونون مستعدين أيضاً لتقديم النصح والإرشاد.