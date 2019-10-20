شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يغلق عند أعلى مستوياته خلال الجلسة – تحليل صباحي – 20-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) ارتفاعاً في آخر جلساته ، ليغلق عند أعلى مستوياته خلال الجلسة محققاً أرباحاً للجلسة الثانية على التوالي بلغت نسبتها 1.56% بما يعادل 117.45 نقطة ، ليحاول المؤشر بهذا الارتفاع تعويض بعض خسائره السابقة ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ما يضاعف من الضغط السلبي على تداولاته القادمة .

لهذا مازالت توقعاتنا السلبية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 7589.50 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 7262.65 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7400.00 ومستوى المقاومة 7763.44 .

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