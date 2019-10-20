شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر السوق العام (BKA) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 20-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 5766 نقطة، مستقرا بذلك اعلى مستوى المقاومة السابق عند 5750 نقطة، مما نتوقع معه ان يواصل المؤشر ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 5900 نقطة مستوى اول، ومع ذلك في حالة اختراق المؤشر لمستوى الدعم الحالي عند 5750 نقطة، فانه سيعد ذلك إشارة بمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 5600 نقطة.

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