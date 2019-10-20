شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقلص خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 20-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث استهل الجلسة عند مستوى 10399 نقطة، الا انه اغلق عند مستوى 10427 نقطة، منخفضا بشكل طفيف مقارنة باغلاقه السابق، وفي ظل دعم إيجابي مقدم من خلال مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة القوي عند 10650 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10650 نقطة.

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