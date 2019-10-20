شكرا لقرائتكم خبر عن "أسواق المال" تسمح لـ "لوجستيك" بشراء أو بيع ما لا يتجاوز 10% من أسهمها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت هيئة أسواق المال الكويتية على السماح لشركة كي جي إل لوجستيك بشراء أو بيع ما لا يتجاوز 10% من أسهمها، وذلك لمدة ستة أشهر.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 1.4 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل صافي ربح بلغ 1.9 مليون دينار خلال الربع المُقابل من العام 2018.

ووفقاً للقوائم المالية للشركة، تراجعت إيرادات الربع الثاني من العام الجاري إلى 7.9 مليون دينار، مُقابل إيرادات بلغت 9.9 مليون دينار خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وعلى النحو ذاته، تراجعت أرباح النصف الأول من العام الجاري إلى 3.1 مليون دينار، مُقابل صافي أرباح بلغت 3.9 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2018.