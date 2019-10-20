شكرا لقرائتكم خبر عن "السوق المالية" تُعيد التداول على أسهم "اللجين" اعتباراً من اليوم الأحد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت السوق المالية السعودية "تداول" رفع تعليق تداول سهم شركة اللجين، ابتداءً من اليوم الأحد، حيث أعلنت الشركة عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي، في 17 أكتوبر الجاري.

وكانت السوق المالية قد علقت تداول سهم شركة اللجين في السوق ابتداءً من 22 سبتمبر الماضي، وذلك لعدم التزامها بنشر قوائمها المالية للفترة الأولية المنتهية في 30 يونيو 2019، خلال المدة النظامية المحددة.

Advertisements

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 71 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 64 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وقالت الشركة إن انخفاض صافي الربح خلال الربع الثاني يعود إلى تحقيق الشركة الزميلة ناتبت صافي خسارة خلال الربع الحالي لعام 2019 بسبب توقف الانتاج بمصنع ناتبت من أحداث الحريق الذي وقع خلال الربع الاخير من عام 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 149.7 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 126.5 مليون ريال خلال النصف المُقابل من العام 2018.