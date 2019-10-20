شكرا لقرائتكم خبر عن "اكسترا" تحصل على تأمين بقيمة 24.2 مليون ريال مُقابل تكبدها خسائر جراء حريق أحد معرضها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا"، اليوم الأحد، عن تكبدها خسارة دفترية للأصول التالفة، جراء حريق أحد معرضها، بمبلغ وقدره 19.8 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى أن مبلغ التأمين التي حصلت عليه الشركة من شركة التأمين بلغ 24.2 مليون ريال.

وكانت الشركة قد أعلنت، في 29 مايو الماضي، عن تعرض معرضها الواقع بمحافظة جدة على شارع التحلية لحريق، علماً بأنه قد تم السيطرة عليه بدون أي إصابات بين العاملين في المعرض أو المتسوقين حيث إن الحادث كان في توقيت الإفطار.

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وأعادت اكسترا افتتاح معرضها الواقع بمحافظة جدة على شارع التحلية، بتاريخ 30 سبتمبر 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 27.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 30.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة: إن تراجع أرباحها بالربع الثالث يعود إلى تعجيل تسجيل إرادات عمليات البيع بالتقسيط بقيمة 10.1 مليون ريال، وذلك بناء على عقد المرابحة المبرم مع مصرف الراجحي لبيع جزء من محفظة الذمم المدينة الخاصة بعمليات البيع بالتقسيط.

وعلى النحو ذاته، ارتفع صافي أرباح الشركة إلى 133.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 98.1 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من 2018.