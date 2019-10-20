شكرا لقرائتكم خبر عن "الكثيري القابضة" تبدأ تنفيذ الأعمال الميدانية الخاصة بإنشاء مصنع "اليان للصناعة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الكثيري القابضة، اليوم الأحد، عن بدء تنفيذ الأعمال الميدانية الخاصة بإنشاء مصنع اليان للصناعة بمدينة سدير للصناعة والأعمال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن شركة مساندة الإمداد المملوكة بالكامل للكثيري ستقوم بتنفيذ أعمال المقاولات الخاصة بالبناء والتشطيب والتسليم.

وبحسب البيان، تبلغ تكاليف تنفيذ الأعمال المطلوبة نحو 10.150 مليون ريال، فيما تتوقع الكثيري الانتهاء من هذه الأعمال حسب الخطة المعلنة سابقاً وذلك خلال الربع الثالث لعام 2020.

وكانت الكثيري قد أعلنت، خلال أكتوبر الجاري، عن توقيع شركة اليان للصناعة، المملوكة لها بالكامل، اتفاقية قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل إنشاء مصنع يعمل بالتقنية الإيطالية لإنتاج الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد.

وأفادت الشركة، في بيان سابق، بأن قيمة القرض تبلغ 23.2 مليون ريال، علماً بأنه سيتم تمويل المشروع بنسبة 75% من خلال الصندوق الصناعي، و25% بتمويل ذاتي من الشركة.

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وتستهدف الشركة من القرض تمويل إنشاء مصنع يعمل بالتقنية الإيطالية لإنتاج الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد، علماً بأن الضمانات المُقدمة للحصول على القرض هي رهن كافة الأصول الثابتة المتعلقة بالمشروع وضمان اعتباري من شركة الكثيري القابضة.

يُذكر أن تقنية إنتاج الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد متطورة ومميزه في العالم وبديلة عن طرق البناء التقليدية وتتميز بتوفير التكاليف بنسبة 30% عن البناء التقليدي وتخفيض الوقت المستغرق في عملية البناء إلى ثلاثة أشهر، والمرونة في تطبيق التصاميم المعمارية الحديثة.

وتجدر الإشارة إلى أن الكثيري حققت صافي أرباح بلغ 3 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 2.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح في الربع الثاني إلى الربح الناتج من عقد الشركة مع القوات الجوية.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 7.6 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 4.5 مليون ريال في النصف المقابل من 2018. بنسبة ارتفاع بلغت 67.2%.