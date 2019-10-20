شكرا لقرائتكم خبر عن ""بتلكو" تُدشن شركة البحرین الوطنیة لشبكة النطاق العريض "بي نت" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن رئیس مجلس إدارة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية "بتلكو"، الشیخ عبد الله بن خلیفة آل خلیفة، عن التدشین الرسمي لشركة بي نت، شركة البحرین الوطنیة لشبكة النطاق العریض.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق البحرين المالي، اليوم الأحد، بأن التدشین الرسمي يأتي بعد الإعلان عن إتمام عملیة الفصل القانوني لشركة بتلكو البحرین إلى كیانین مستقلین في شھر مایو من العام الجاري، حيث تم تشكیل ھیكل إداري تنفیذي مستقل لكل كیان وتعیین رئیس تنفیذي لشركة بتلكو البحرین ورئیس تنفیذي لشركة بي نت وكذلك تخصیص مباني مستقلة ودوائر وموظفین لكل شركة بما یتناسب مع طبیعة العمل.

ووفقاً للبيان، ستقوم شركة بي نت بتقدیم خدمات شبكة الاتصال المتعلقة بالنطاق العریض إلى جمیع شركات الاتصال المرخ ّصة ومن ضمنھم شركة بتلكو، فيما ستركز بتلكو تركز على عملیات البیع بالتجزئة للأفراد والمؤسسات.

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ویأتي ذلك تماشیاً مع متطلبات الخطة الوطنیة الرابعة للاتصالات والتي اقرھا مجلس الوزراء في مایو 2016.

هذا وقد تم الكشف عن العلامة التجاریة الخاصة بشركة بي نت والتي ُصممت بعنایة لكي ترمز إلى شبكة الاتصال الوطنیة ومملكة البحرین في الوقت ذاتھ، وذلك خلال مؤتمر صحفي رفیع المستوى ُعقد في كابیتال كلوب بتاریخ 16 أكتوبر الجاري بحضور وزیر المواصلات والاتصالات سعادة المھندس كمال بن أحمد محمد، إلى جانب الرئیس التنفیذي لشركة بي نت السید محمد بوبشیت، والرؤساء التنفیذیین لشركات الاتصالات الأخرى، وممثلي وسائل الإعلام.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح- منسوب لمساهمي الشركة الأم- بلغ 19.4 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل صافي ربح بلغ 15.7 مليون دينار خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وعلى النحو ذاته، ارتفعت أرباح النصف الأول من العام الجاري إلى 34 مليون دينار، مُقابل صافي أرباح بلغت 28.8 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2018.