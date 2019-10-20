شكرا لقرائتكم خبر عن 4.7 مليون مستثمر بالأسهم السعودية.. وقفزة بتداولات السيدات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغ عدد المستثمرين الأفراد في سوق الأسهم السعودية بنهاية الربع الثالث 2019، نحو 4.767 مليون مستثمر، كأعلى مستوى منذ الربع الثالث 2015، يملكون 10.291 مليون محفظة بنهاية الفترة.

وارتفع عدد المستثمرين بنسبة 1.0% بما يعادل 48.308 مستثمرين، مقارنة بنحو 4.671 مليون مستثمر بنهاية الفترة ذاتها من 2018، وفقاً لتقرير "صحيفة الاقتصادية".

ويشكل الذكور النسبة الأعلى من مجموع عدد المستثمرين الأفراد بنهاية الفترة، بنسبة 78.7%، فيما شكل عدد الإناث 21.3%.

وارتفع عدد المستثمرات إلى أعلى مستوياته منذ بدء الإعلان عن عدد المستثمرين الأفراد نهاية الربع الثاني 2013 - نحو سبعة أعوام - ليبلغ عددهن 1.016 مليون مستثمرة بنمو 1.3%.

وارتفع عدد الذكور المستثمرين في سوق الأسهم إلى نحو 3.75 مليون مستثمر، بنمو بلغت نسبته 0.9% خلال عام.

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وفيما يتعلق بالمحافظ، ارتفع عددها البالغ 10.291 مليون محفظة إلى أعلى مستوياته مقارنة بـ9.751 مليون محفظة بنهاية الفترة نفسها من 2018، مسجلاً نمواً نسبته 5.5% بما يعادل نحو 539.806 آلاف محفظة.

وعند توزيع عدد المحافظ التي يملكها المستثمرون الأفراد إلى عددهم، يتضح أن متوسط ما يملكه كل مستثمر فرد نحو 2.16 محفظة مقارنة بـ2.07 محفظة بنهاية الربع الثالث 2018 ومقارنة بـ1.93 محفظة بنهاية الربع الثاني 2019.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في السوق السعودية بنهاية الربع الثالث 2019 نحو 1.908 تريليون ريال مقارنة بـ1.899 تريليون ريال بنهاية الفترة ذاتها من 2018، مسجلة نمواً نسبته 0.47%.

وارتفع عدد الشركات المدرجة، إضافة إلى الصناديق العقارية إلى 193 شركة بنهاية الربع الثالث 2019 مقارنة بـ188 شركة وصندوق للفترة المقابلة من العام الماضي.

أما المؤشر العام للسوق الرئيسة، فوصل إلى مستوى 8091.76 نقطة مقارنة بـ7999.54 نقطة بنهاية الربع الثالث 2018، مسجلاً نموا 1.15%.