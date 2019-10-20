شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تعلن مراجعة أسعار البنزين للربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أرامكو السعودية تحديث أسعار البنزين ابتداء من اليوم، وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة.

وقالت، "إن أسعار البنزين المحدثة ستكون على النحو التالي، "بنزين 91: 1.50 ريال لكل لتر، وبنزين 95: 2.05 ريال لكل لتر، وذلك خلال الربع الحالي أكتوبر – ديسمبر، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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وكانت أسعار الربع السابق خلال شهري يوليو – سبتمبر، بنزين 91: 1.53 ريال لكل لتر، وبنزين 95: 2.18 ريال لكل لتر.

وأشارت "أرامكو" في بيان سابق أن ذلك يأتي وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة من قبل الحكومة.

ولفتت إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.