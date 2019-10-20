شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السعودية توافق على تحديث لوائح شركات العمرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق محمد صالح بن طاهر، وزير الحج والعمرة، على تحديثات لوائح وتعليمات شركات العمرة وإجراءات وآليات العمل في قطاع العمرة، وآليات تعديل وإضافة حزم الخدمات في محرك الحجزي المركزي "مقام"، التي شملت الإجراءات كافة، تضمن تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين والزوار.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة لتحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم وإثرائها، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وكان وزير الحج والعمرة التقى يوم الخميس الماضي بمكتبه بجدة، أعضاء اللجنة الوطنية للحج والعمرة، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ووكيل الوزارة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز وزان، ورئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة بغرفة مكة مروان شعبان، وأعضاء اللجنة، وعدد من المسؤولين بقطاع العمرة، لشرح تحديثات اللوائح والتعليمات الخاصة بشركات العمرة.

وتلك التحديثات جاءت بناء على دراسات شاملة قام بها فريق العمل بالوزارة شملت كافة أطراف الخدمة من مقدمي الخدمات والمستفيدين بهدف تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإيجاد بيئة تنافسية لتحسين تجربة المعتمر والزائر وإثرائها، كما تهدف إلى تقليص الإجراءات بما يكفل دقة المعايير وجودة الأداء.