شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي السندات الأمريكية يقود عوائد الصكوك السعودية للارتداد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قاد تعافي عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال الشهر الماضي إلى ارتداد العائد الخاص بأدوات الدين السيادية السعودية من الصكوك في تداولات السوق الثانوية الأمر الذي انعكس على عوائد طرح (سبتمبر) من الصكوك الحكومية.

وينتظر أن يتأثر طرح هذا الشهر بالتحركات السريعة والمتغيرة لعوائد الخزانة الأمريكية، بحكم ربط العملة بالدولار.

وسجل معظم عوائد الصكوك الحكومية ارتدادات من قيعانه التي سجلها هذا العام، منذ مطلع سبتمبر الماضي حتى الآن، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وظهر هذا الأثر في "العائد النهائي" الخاص بالصكوك العشرية الحكومية التي أعيد فتحها في سبتمبر التي أصبح "العائد حتى تاريخ الاستحقاق" الخاص بها عند 2.63% مقارنة بـ2.45% خلال أغسطس، بعد طرحها أمام المستثمرين.

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وتأتي تلك التغيرات الطفيفة على حركة أدوات الدين الحكومية في السوق الثانوية بعد أن أخذت أسعار الصكوك الحكومية تتداول عند مستويات قياسية "أي بعلاوة سعرية" منذ بداية أبريل حتى نهاية أغسطس.

وتطرح حكومة السعودية اليوم الأحد إصدارها الشهري من الصكوك الادخارية الخاص بشهر أكتوبر، الذي تبدأ فيه استقبال طلبات المستثمرين في أدوات الدخل الثابت.

يأتي الإصدار في وقت دخلت فيه الإصدارات السيادية حول العالم "ولا سيما ذات التصنيف الائتماني المرتفع" مرحلة تدني مستويات العائد، وستتم تسوية الإصدار يوم الأربعاء من هذا الأسبوع.

ولا يعرف حتى الآن إذا ما كانت جهة الإصدار السيادية تنوي إعادة فتح إصدار سابق أو طرح إصدار جديد بالكامل أو مزيج بين المنهجيتين.

ويُنتظر بعد أن تتم التسوية بعدة أيام أن تتوافر بيانات عوائد شرائح الإصدار من الموقع الإلكتروني لمكتب الدين العام.