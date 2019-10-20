شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة بمجلس الشورى السعودي توصي بتأسيس هيئة مستقلة للمشاريع الحكومية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ذكرت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى السعودي، أن تقرير لهيئة الرقابة كشف عن وجود 79% من نسبة المشروعات الحكومية التي وفقت عليها الهيئة متعثرة.

وقالت اللجنة إن هذه الأرقام جددت الحاجة إلى إنشاء هيئة مستقلة معنية بالإشراف على المشروعات الحكومية ومتابعتها، بحسب صحيفة الرياض.

ورأت لجنة الشورى أن نسبة تعثر المشروعات الحكومية، مرتفعة بكل المقاييس وتشير إلى خلل كبير في تنفيذ هذه المشروعات.

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ولفتت لجنة الهيئات الرقابية إلى أن هذه المشروعات تأتي جزءاً من خطط التنمية وتعول عليها الدولة الكثير، وتعثرها يعيق تنفيذ جزء كبير من البرامج المرتبطة بخطط التنمية.

وأشار تقرير اللجنة الذي سيناقش تحت قبة الشورى في جلسة قريبة إلى تأييد هيئة الرقابة إنشاء هيئة مستقلة تعنى بدراسة احتياجات الجهات الحكومية من المشروعات وطرحها وترسيتها والإشراف على تنفيذها وتحديد المقاولين، بحسب معلومات إمكانيات كل مقاول.

وسجل تقرير هيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي الماضي تكرار الكثير من المخالفات التي رصدتها تقاريرها السابقة رغم وجود إدارات المتابعة في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، مما يطرح تساؤلات عدة حول دور هذه الإدارات في التنبه لمثل هذه المخالفات والحيلولة دون وقوعها في وقت مبكر.