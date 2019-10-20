شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 20 حتى 24 أكتوبر المُقبل، مجموعة من الأحداث، تتضمن اجتماع الجمعيات العمومية لكل من المعذر ريت، عسير، أمانة للتأمين، والراجحي ريت، بالإضافة إلى صرف أرباح كل من غازكو، وهرفي للأغذية، فضلاً عن أحقية توزيع أرباح كل من صندوق مُلكية - عقارات الخليج ريت.

ويستحق، اليوم الأحد، توزيعات أرباح صندوق ملكية عقارات الخليج ريت عن الفترة من الأول من يونيو حتى 30سبتمبر من عام 2019، بقيمة 10.2 مليون ريال، بواقع 0.17 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 1.7%.

وتناقش الجميعة العمومية لصندوق المعذر ريت، يوم الإثنين، التغييرات الأساسية في الشروط والأحكام للصندوق، والمتضمنة تعديل رسوم الإدارة، إضافة مصروف السعي، وزيادة رسوم أتعاب المقيمين بحيث لا تتجاوز 300 ألف ريال سعودي.

وتبحث الجميعة العمومية لصندوق الراجحي ريت، يوم الأربعاء المُقبل، الموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية للاستحواذ على أصول عقارية جديدة.

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وتصوت الجميعة العمومية غير العادية لشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة، يوم الأربعاء المُقبل، على التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الجديدة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 27 أكتوبر الجاري، ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 26 أكتوبر 2022.

وتبحث الجميعة العمومية لشركة أمانة للتأمين، يوم الأربعاء المُقبل، الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة و تحديد مهامها وضوابط عملها.

وتبدأ شركة الغاز والتصنيع الأهلية، يوم الخميس المُقبل، توزيع الارباح المستحقة عن الربع الثالث من السنة المالية 2019، بقيمة 31.875 مليون ريال، بواقع 0.425 ريال للسهم الواحد عن الربع الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 4.25% من القيمة الاسمية للسهم.

كذلك تبدأ شركة هرفي للأغذية، يوم الخميس المُقبل، توزيع الأرباح المستحقة عن النصف الأول من عام 2019، بقيمة 64.680 مليون ريال بما نسبته 10% من رأس مال الشركة وبما يعادل 1 ريال للسهم.