شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الريان (MARK) يتلقى مقاومة في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 20-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم خلال جلسة الخميس الماضي ليغلق عند مستوى 3.80 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 3.85 ريال، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، وفي ظل تداول مؤشر القوة النسبية في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تصل بالسهم لمستوى الدعم 3.67 ريال مرة أخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3.93 ريال.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.77 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.83 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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