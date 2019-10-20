شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للتأمين (AKHI) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 20-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف في اخر جلسات الأسبوع الماضي لينهي الجلسة عند مستوى 2.07 ريال، وذلك بعدما فشل في تجاوز مستوى مقاومته الحالي والقوي عند 2.15 ريال، وفي ظل تدني ملحوظ لكمية التداول لثاني جلسة على التوالي، كما يقترب السهم من الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands " والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تدفع بالسهم لاسفل لمستوى الدعم 1.90 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2.15 ريال

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.02 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.09 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط