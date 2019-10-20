استثمار القابضة (IGRD) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 20-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 0.529 ريال، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، ملامسا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم من الأسفل، وهو ما يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم خلال الأيام القادمة للوصول لمستوى الدعم 0.505 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.54 ريال.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.52 وبين مستوى المقاومة هو 0.53 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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