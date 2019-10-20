شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الإسلامية القطرية للتأمين (QISI) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 20-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات الخميس الماضي منخفضا عند مستوى 6.67 ريال، الا انه استطاع ان يغلق في المنطقة الخضراء، حيث انهى تداولات الخميس الماضي عند مستوى 6.77 ريال، مرتفعا بشكل طفيف مقارنة باغلاقه السابقة، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك، نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم الحالي عند 6.40 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 7.10 ريال.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6.60 وبين مستوى المقاومة هو 6.80 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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