شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صناعات قطر (IQCD) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 20-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي بدون أي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 10.99 ريال، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 11 ريال، وفي ظل انطلاق اشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع انه فيح الة نجاح السهم في تجاوز مستوى المقاومة الحالي عند 11 ريال، فانه سيمدد مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 11.50 ريال، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10.92 وبين مستوى المقاومة هو 11.06 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد