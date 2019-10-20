شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أجيليتي للمخازن العمومية (AGLTY) يشهد جلسة هادئة -تحليل صباحي- 20-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم جلسة هادئة خلال الخميس الماضي، حيث سجل ارتفاع بلغ 755 فلس، وادنى مستوى عند 750 فلس، ملامسا بذلك ما نسبته 50% من مستويات التصحيح لفيبوناتشي لاخر حركة هابطة خلال الفترة من منتصف شهر يوليو الماضي حتى منتصف سبتمبر، وهو ما قد يدفع بالسهم لاسفل في عملية جني أرباح قد تصل به لمستوى الدعم 75 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 770 فلس.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 745 بينما مستوى المقاومة هو 755 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط