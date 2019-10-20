شكرا لقرائتكم خبر عن ألافكو لتمويل شراء وتاجير الطائرات (ALAFCO) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 20-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 263 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 270 فلس، والذي فشل في تجاوزها منذ منتصف الشهر الماضي، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تصل به لمستوى الدعم 245 فلس مرة أخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 270 فلس.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 260 بينما مستوى المقاومة هو 266 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط