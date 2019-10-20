شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي المتحد (AUB) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 20-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي بدون أي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 277 فلس، ملامسا لمستوى المقاومة الحالي عند 280 فلس، حيث يقابل الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 265 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 285 فلس.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 276.00 بينما مستوى المقاومة هو 278.00 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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