شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صكوك القابضة (SOKOUK) الأنظار تتجه لاسفل -تحليل صباحي- 20-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول في اتجاه هابط على المدى القصير والمتوسط وهو ما دلت عليه القناة السعرية الهابطة، حيث انهى السهم تداولات الخميس الماضي عند مستوى 29.70 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك فالأنظار مازالت تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 25 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 32 فلس.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 29.50 بينما مستوى المقاومة هو 30 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر شركة صكوك القابضة (SOKOUK) الأنظار تتجه لاسفل -تحليل صباحي- 20-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.