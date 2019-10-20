شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صكوك القابضة (SOKOUK) الأنظار تتجه لاسفل -تحليل صباحي- 20-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول في اتجاه هابط على المدى القصير والمتوسط وهو ما دلت عليه القناة السعرية الهابطة، حيث انهى السهم تداولات الخميس الماضي عند مستوى 29.70 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك فالأنظار مازالت تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 25 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 32 فلس.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 29.50 بينما مستوى المقاومة هو 30 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط