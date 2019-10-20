شكرا لقرائتكم خبر عن شركة عقارات الكويت (KRE) يبدا جني الأرباح -تحليل صباحي- 20-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثاني جلسة على التوالي ليغلق الخميس الماضي عند مستوى 89 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول مقارنة بمتوسطها الأسبوعي، وذلك بعدما تلقى السهم مقاومة وقوية عند مستوى 95 ريال، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ انطلاق إشارة شراء، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستويات قد تصل الى 85 فلس كمستوى اول ثم 77 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 95 فلس.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 88.30 بينما مستوى المقاومة هو 90.00 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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