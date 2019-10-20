«الإمارات للمزادات» تنظم مشاريع التصفية لـ «محاكم مركز دبي المالي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقعت محاكم مركز دبي المالي العالمي اتفاقية تعاون مع شركة الإمارات للمزادات، وتهدف إلى تعزيز أطر التعاون بين الجانبين لتنظيم مشاريع تصفية الأصول وبيع الحجوزات، وتمهيد الطريق للمساعدة في تنفيذ أحكام المحكمة.

وقال القاضي عمر المهيري نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: «إن علاقتنا مع الإمارات للمزادات علاقة طويلة الأمد، واتفاقية التعاون هذه ستسهم في تحقيق كفاءة وسلاسة لمستخدمي المحاكم، كما ستعمل على تعزيز مكانة المحاكم وسمعتها باعتبارها واحدة من المحاكم التجارية الرائدة في العالم من خلال تحقيق أعلى معايير الخدمة، كجزء من مبادراتنا المستمرة».

من جهته، قال عبدالله مطر المناعي: «نحن سعداء بالتعاون مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، لتعزيز خبراتنا من خلال ريادتها وتميزها القضائي وكفاءة خدماتها، في مجال حل المنازعات المعقدة والعابرة للحدود، نظراً لتمتعها بالكفاءات والخبرات اللازمة التي تساعدها على تقديم التوجيه الشامل لشركائها من خلال نخبة مختارة من القضاة ذوي الخبرة الدولية في كافة جوانب الأعمال التجارية والمالية».