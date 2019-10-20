الاقتصاد

روسيا تعتزم تسهيلملكية الأجانب في شركات التكنولوجيا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتزم الحكومة الروسية تعديل مسودة قانون يحد من الملكية الأجنبية في شركات تكنولوجيا المعلومات في البلاد. وبدلاً من الحد من الملكية الأجنبية في شركات تكنولوجيا المعلومات الكبيرة بنسبة 20%، تقترح الحكومة حداً يبلغ 49%، بحسب رد على مسودة القانون التي نشرتها الحكومة على موقعها الإلكتروني. كما أن الحكومة ستحدد أيضاً، بوضوح، الشركات التي سيطالها ذلك، فيما ذكرت «بلومبيرج» أن الحد الجديد من المتوقع أن يساعد أسهم أكبر شركات الإنترنت الروسية (ياندكس إن في) التي يتم تداول أسهمها في نيويورك. (د ب أ)

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