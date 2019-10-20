366 يوماً لننطلق.. «إكسبو 2020» يبدأ الاحتفالات

يتصاعد التشويق مع استعداد الإمارات للاحتفال بتبقي سنة واحدة على انطلاق فعاليات إكسبو 2020 دبي، إذ ستشهد مختلف الإمارات السبع اليوم الأحد ال 20 من أكتوبر / تشرين الأول احتفاليات وعروضاً تدعو الجميع إلى المشاركة في هذه اللحظة الفارقة. وتشهد مختلف أنحاء الدولة فعاليات، بينها عروض حية في دبي تحييها نجمة الغناء العالمية مارايا كاري والفنان الإماراتي حسين الجسمي الذي اختير سفيراً لإكسبو 2020. وستتيح الفعاليات للزوار فرصة توقع ما يمكن حدوثه حين يفتح الحدث الأروع في العالم أبوابه في ال 20 من أكتوبر 2020. سيجمع إكسبو 2020 العالم، بمشاركة أكثر من 200 جهة عالمية وبحضور ملايين الأشخاص، في أجواء من الاحتفال والتعاون والتفاؤل بمستقبل أكثر إشراقاً. وعلى مدار ستة شهور كاملة ستكون دولة الإمارات العربية المتحدة محط أنظار العالم، بينما نقدم دورة استثنائية من إكسبو الدولي مفعمة بالترفيه والمرح والاتحاد تمثل لحظة مهمة لنكون كلنا معاً. وقالت ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي «بينما نحتفل بتبقي سنة واحدة على ترحيب دولة الإمارات بالعالم في إكسبو 2020، فإن هذه الاحتفالات الاستثنائية ستمهد الطريق للمرحلة الأخيرة من مسيرة تاريخية وإنجاز كبير ليس لدبي وحدها، ولكن لدولة الإمارات بأكملها». وأضافت «حتى اللحظة، كان 2019 عام إنجاز وتسليم منشآت في موقع إكسبو 2020 الذي طرأ عليه تحول كلي بعد استكمال العمل في منشآت رئيسية مثل مناطق الموضوعات وتركيب قبة ساحة الوصل، والشهور الاثنا عشر المتبقية ستشهد وضع اللمسات النهائية على الموقع لضمان أن يكون إكسبو استثنائياً». وتابعت: «احتفالات (سنة لننطلق) توفر نافذة على احتفال لا يأتي في العمر إلا مرة واحدة، ويترقبه الجميع في ال 20 من أكتوبر 2020. هذه الاحتفالات تمثل فرصة بالنسبة لنا للتطلع إلى هذه الفرصة الكبرى لأمة فتية، بينما نستعد لنشاهد رؤية قيادتنا تتحول إلى واقع في إكسبو 2020 دبي». وتترقب الدولة بأسرها هذه اللحظة، وخلال ساعتين فقط نفدت جميع تذاكر احتفالية «سنة لننطلق» المقرر إقامتها في حديقة البرج وسط مدينة دبي، حيث ستشمل الفعاليات كذلك ظهوراً خاصاً لنجمة السينما الهندية شرادها كابور وعدّاً تنازلياً يبدأ عند تمام الساعة الثامنة و20 دقيقة مساء على برج خليفة. وتتاح الفرصة للجميع للمشاركة في الاحتفال من خلال فعاليات مجانية تقام بالتزامن في الإمارات الست الأخرى بين الساعة الخامسة والعاشرة مساء في متحف اللوفر أبوظبي، وواجهة المجاز المائية في الشارقة، ومتحف عجمان، وكورنيش أم القيوين، وكورنيش القواسم في رأس الخيمة، وفي قلعة الفجيرة. وسيؤدي 100 فنان عالمي من 26 جنسية عروضاً استثنائية مع تسليط الضوء على اللغة العالمية للفن تمهيداً للحدث الدولي الأروع في العالم. ستشهد كل فعالية تنوعاً ثرياً من الأطعمة التي تناسب مختلف الأذواق، ومنطقة خاصة للأطفال، وستتاح لهم الفرصة أيضاً لمقابلة شخصيات إكسبو 2020، إضافة إلى تفاصيل عما يمكن توقعه في إكسبو 2020. وسيجري توفير بث مباشر في مختلف الإمارات الست الأخرى للفقرات الرئيسية التي تقدم في دبي، وكذا للعد التنازلي على برج خليفة. وستشهد فعاليات الإمارات الست الأخرى، بثاً مباشراً للعروض الرئيسية المقدمة في حديقة البرج والعَدّ التنازلي المقرر عرضه على واجهة برج خليفة في الساعة 20:20 (8:20 مساء). واتساقاً مع موضوع الاستدامة، وهو أحد الموضوعات الرئيسية في إكسبو 2020، لن يتم بيع قوارير المياه البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة في أي من الفعاليات المختلفة، وبدلاً من ذلك، سيقدم إكسبو 2020 لجميع الزوار مياه شرب نقية وآمنة وقوارير مياه ورقية مكوناتها قابلة للتحلل بنسبة 98 في المئة.

متحف اللوفر أبوظبي:

ستُحيي الاحتفالية المغنية ساندرا ساهي، التي حصدت أغنياتها «جوزة الهند» و«هلا بريحة هلي» أكثر من ستة ملايين مشاهدة على يوتيوب، إضافة إلى كل من ستيفون لامار، وليلى كردان، والثلاثي الإماراتي. وسيشارك في الحفل أيضاً دي جيه كابو، والرسام الزامبي فيكتور سيتالي، وذا دومينو، والرسام تشينيدو إنيوغوي (المعروف أيضاً باسم ويسدون)، ومقدّما الحفل إنجي كيوان ومو التركي.

واجهة المجاز المائية - الشارقة:

ستشهد الاحتفالية مشاركة الفرقة الغنائية الهندية روه، التي شاركت في أداء أغنيات الفيلم الهندي (جولي 2) عام 2017، والمغنية وعازفة البيانو كلاريتا دي كيروش، وفريق الثنائي الموسيقي بينّا دو، وعازف العود المصري رامي زكي، والشاعرة الباكستانية نامال صدّيقي، والفنانة والمصممة عهد هاني، ومقدم الحفل حسن الشيخ.

متحف عجمان:

سيسعد الجمهور في احتفالية عجمان بمشاركة فرقة موسيقى عربية، ومغنية الروك هايدي، والمغنى الإماراتي شاكرام، والشاعر ستورم فرنانديز، والفنانة حميرة حسين، ومقدم الحفل محمد عنبه.

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كورنيش أم القيوين:

سيشارك في إحياء الاحتفالات آز بر كاسبر، والمغني وعازف العود محمد حسني، والشاعر صهيب أليسيس، والفنانة دينا سامي، وفرقة صوتيات، ويقدم الحفل إبراهيم أستاذي.

كورنيش القواسم - رأس الخيمة:

ستقام على كورنيش القواسم مجموعة من الفقرات الاستعراضية الغنائية والموسيقية، إحداها ستقدمها فرقة نوتيلا رايوت. ويشارك أيضاً في إحياء هذا الحفل سولجير ذا أرتيست، وعازف القانون أحمد جارور، والفنان الفلسطيني الأمريكي ياز ماخ، والفنان الإماراتي جابر الحداد، ويقدم الحفل عبد الله المهيري.

قلعة الفجيرة:

سيستمتع الزوار بموسيقى المغنية وكاتبة الأغاني السورية غالية، التي أصدرت أولى أغانيها عام 2018 مثل «لماذا» و«أصلي و«كل العالم»، وكذلك مغني الروك الإماراتي بافوري، والفنان الهندي أمان شريف. وسيشارك في الحفل مؤدي الكلمات عادل عوض وفنان الجداريات جوبيناثان ومقدمة الحفل رانيا يونس.

حديقة البرج - وسط دبي:

بخلاف الفقرات الرئيسية، فإن حضور فعالية دبي سيحظون أيضاً بفرصة الاستمتاع بفنون كل من دي.جي بليس وعبري وذا فانك راديوس وخليفة ناصر وشما حمدان، إضافة إلى متابعة عروض الألعاب النارية والعد التنازلي على برج خليفة الذي سينطلق في تمام الساعة 20:20 (الثامنة والثلث مساء).