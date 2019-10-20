52 ملياراً استثمارات مباشرة إلى دبي في 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

تشير بيانات «مرصد دبي للاستثمار» التابع لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر سيصل إلى نحو 52 مليار درهم بنهاية العام الجاري 2019، بأكثر من 360 مشروعاً، وهو ما أكده فهد القرقاوي رئيس الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار «وايبا» والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، في أول حوار له بعد فوز دبي قبل أيام برئاسة الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار، بعد أن حازت الإمارة ثقة أعضاء الجمعية العمومية من ممثلي 49 دولة ومدينة شاركوا في عملية التصويت.

أشار القرقاوي إلى أن فوز دبي برئاسة الجمعية يشكل شهادة ثقة عالمية بقدرات الإمارة، كما أنه يحمل جانباً من المسؤولية في تطوير أعمال الجمعية وخدمة أعضائها واستشراف قطاعات جديدة للاستثمار، بالإضافة إلى جانب الاستفادة من هذه الثقة، من خلال توثيق العلاقات مع الهيئات والمؤسسات العالمية واستقراء تحولات المستقبل القادمة، كما أن صوت دبي سيكون مسموعاً بشكل أكبر من خلال هذه الجمعية، ولن تقتصر الإمارة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، إنما ستكون مصدرة للرؤى والأفكار الخاصة بتنمية الاستثمار على المستوى العالمي.

مستوى التجارب

وقال القرقاوي: «خلال فترة رئاستنا للجمعية والتي ستمتد على عامين، سنقوم بالتركيز على ثلاثة محاور واستراتيجيات أساسية، الأول هو تعزيز قدرات أعضاء الجمعية الدولية، ورفع مستوى تجاربهم واستفادتهم من البرامج المختلفة التي تقدمها الجمعية، والمحور الثاني يتركز على موضوع التعاون مع المنظمات والهيئات العالمية التي تؤثر وتتأثر بالاستثمار الأجنبي، والارتقاء بمستوى هذا التعاون إلى درجات أفضل على صعيد الأعضاء والدول الأخرى».

وأضاف: «أما المحور الثالث فيتمثل بالتركيز على التحولات المستقبلية في الاستثمار والأنواع الجديدة من الاستثمار الأجنبي وتأثيراتها على الوجهات المختلفة ومدى استعداد هذه الوجهات للتحولات المستقبلية، لأننا نرى أن هناك فجوة بين هذه الوجهات ومدى استعدادها وما هو حاصل في التحولات العالمية وأنواع الشركات المستثمرة حالياً، بالإضافة إلى محاور أخرى ستكون على أجندتنا خلال الفترة القادمة».

وأشار إلى أن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار فخورة بدعمها طويل الأمد لرؤية ورسالة وبرامج «وايبا» على مر السنين، فقد قام برنامج «قدرات 2030» وهو مبادرة مشتركة بين مركز حمدان لمستقبل الاستثمار والرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «وايبا» والذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام، بتحديد نظرتنا العالمية لدعم رأس المال الخاص ووكالات ترويج الاستثمار الأخرى لتقديم فرص للاستثمار المؤثر في التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وحول الفرص التي سيقدمها إكسبو 2020 لدبي ودولة الإمارات بشكل عام، أكد القرقاوي أن الحدث العالمي هو فرصة كبيرة للمنطقة بشكل عام وليس فقط للإمارات، وستعمل جميع مكونات حكومة الإمارات على إنجاح هذا الحدث، كما أن عدد الزوار سيكون كبيراً والفرص التي يمكن لدبي أن تستقيها ستكون هائلة، ولكن يجب أن نعي أن هذه الفرص ستأخذ فترات أطول للعمل عليها، لتصبح واقعاً ملموساً.

وقال: «لذلك سيتم التحاور مع الشركات خلال الحدث، ولكن لا يعني هذا أن الاستثمار سيكون لحظياً وبشكل فوري، فربما تأخذ المشاورات والنقاشات عامين أو أكثر، وعلى سبيل المثال، نرى اليوم نتائج بعض الاستثمارات التي بدأ الحديث فيها قبل 5 سنوات أو أكثر، فالاستثمار الأجنبي ليس لحظياً، وقد تكون أيضاً بعض الشركات القادمة إلى إكسبو 2020، جاءت من خلال برامج الترويج التي قمنا فيها بالسابق، وتأتي اليوم لتأخذ من إكسبو 2020 كمنصة وفرصة».

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239 مشروعاً

تشير بيانات مرصد دبي للاستثمار إلى أن عدد المشاريع الاستثمارية الجديدة بلغ حتى الآن 239 مشروعاً وهو ما يشكل حوالي 66.4% من إجمالي عدد المشاريع، بقيمة تصل إلى 27.34 مليار درهم، في حين تشكل نسبة أنواع الاستثمار الجديدة نحو 23.6% ب85 مشروعاً بقيمة 10.4 مليار، و6% لمشاريع إعادة الاستثمار ب23 مشروعاً وبقيمة 662 مليون درهم، و13 مشروعاً ضمن مشاريع الاندماج والاستحواذ بقيمة 13.3 مليار درهم.

كما توضح بيانات المرصد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر قائمة الاستثمارات الأجنبية إلى دبي من جهتي العدد والقيمة، إذ بلغت عدد المشاريع المستقطبة من الولايات المتحدة إلى الإمارة حتى الآن 81 مشروعاً بقيمة تصل إلى 17.4 مليار درهم، في حين جاءت الصين ثانياً من جهة القيمة والتي وصلت إلى 13.1 مليار درهم بعدد مشاريع وصل إلى 17 مشروعاً، تليها بريطانيا ب 5.65 مليار درهم بعدد 61 مشروعاً، ثم الهند ب 3.58 مليار درهم بعدد 20 مشروعاً، وخامساً فرنسا بقيمة وصلت إلى نحو 3 مليارات درهم وعدد 25 مشروعاً.

وتتصدر مشروعات خدمات الأعمال قائمة المشروعات المستقطبة من حيث العدد والقيمة، إذ بلغت حتى اليوم 109 مشروعات بقيمة تصل إلى 16.6 مليار درهم، في حين بلغت مشروعات «التجزئة والجملة» و«العقارات والتأجير» 73 مشروعاً بقيمة 538 مليون درهم، و35 مشروعاً لقطاع المعلومات بقيمة تصل إلى 13 مليار درهم، وغيرها من المشروعات في العديد من القطاعات.

الاندماج والاستحواذ وضعا دبي في الواجهة

فيما يتعلق بعمليات الدمج والاستحواذ قال فهد القرقاوي رئيس الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار «وايبا» والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: «نسبة عمليات الدمج والاستحواذ نمت بحوالي 5% خلال النصف الأول من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، ولكن إذا نظرنا من جهة الزخم فيجب أن نرى أن بعض عمليات الاستحواذ السابقة مثل استحواذ أمازون على سوق، وأوبر على كريم، وغيرها، هي مؤشرات تعبر عن اتجاه الشركات في الإمارة لأن تكون ناضجة بشكل أكبر وقابلة للاستحواذ الكلي أو الجزئي، إلى جانب أن مثل هذه الصفقات وضعت دبي على واجهة العالم، بالاضافة إلى أن صناديق استثمار عالمية درست سابقاً وتدرس أيضا فرص نمو الشركات للقيام بعمليات استحواذ متوقعة».

وأضاف: «ما نراه اليوم أن هذا الزخم وجه تركيز شركات عالمية إلى أن هناك أسواقاً ناشئة ومهمة وتخدم مناطق واسعة ويمكن التعويل عليها لتوسيع المحافظ الاستثمارية، ولكن مع ذلك فإن السوق بحاجة إلى نوع من التحرك بصورة أفضل في عمليات استقراء البيانات الخاصة بما هو موجود ومحاولة الترويج بشكل أكبر لها، وأن تكون الامارة سوقاً جاذباً لعمليات الاستحواذ بشكل أكبر وأكثر».