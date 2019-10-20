7400 طالب وطالبة يستفيدون من برنامج «أدنوك» في مجال تعليم الـ «STEM»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ عدد المستفيدين من برنامج «أدنوك» للمسؤولية المجتمعية في مجال التعليم لاسيما برنامج تدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، سبعة آلاف و400 طالب وطالبة، منذ إطلاق البرنامج عام 2017، بينما وصل عدد المعلمين المشاركين في البرنامج إلى 958 معلماً ومعلمة.

وقالت ريم البوعينين مديرة المسؤولية المجتمعية في أدنوك لوكالة أنباء الإمارات (وام): «تركز أدنوك على إحداث تأثير اجتماعي إيجابي مستدام، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تدعم برنامج الدولة للمسرعات التنموية «غداً 2021» وأهداف مئوية الإمارات 2071».

وأضافت ريم البوعينين أن أدنوك تقوم من خلال أنشطتها التي تركز على تطوير تدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM»، بتأهيل الجيل المقبل من العلماء والمخترعين والمهندسين وعلماء الرياضيات، وتزويده بالمهارات والمعارف اللازمة ليصبح العجلة الدافعة للنمو والازدهار، ويسهم في تعزيز جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة والابتكار.

وأشارت إلى أن الهدف من البرنامج هو رفع مستوى التحصيل العلمي وتطوير مهارات وقدرات أبناء الإمارات، بما يضمن استقطابهم وتوظيفهم في الوظائف المستقبلية. وأشادت بجهود وزارة التربية والتعليم، و«ليجو» و«كومون» و«برنامج المبرمج الإماراتي» في إنجاح البرنامج، الذي يهدف إلى تطوير وتسريع وتيرة تدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في مدارس الدولة.

ويمكن برنامج «ليجو للتعليم» الطلاب من استخدام الأدوات الرقمية وتعلم البرمجة لحل المشكلات بشكل خلاق في بيئة تشجع العمل مع الآخرين، وتثري التفكير النقدي البناء؛ إذ تتميز الأشكال البنائية بمجسمات إلكترونية ومحركات ميكانيكية صغيرة تسمح لنماذج «ليجو» بالحركة وتجنب العوائق.

وبموجب الاتفاقية ما بين أدنوك وليجو للتعليم، تم إنشاء 9 «مختبرات ليجو للابتكار» في مجموعة من المدارس في إمارة أبوظبي، بما فيها مدارس أدنوك التي يستفيد منها الطلاب من المراحل الابتدائية حتى الثانوية، وتتضمن الشراكة برامج لتدريب وتطوير المعلمين، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى مجتمعات التعاون الإلكترونية العالمية التابعة ل«ليجو للتعليم».

ومن المتوقع زيادة فرص العمل في الوظائف ذات الصلة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات حول العالم، بنسبة 12.5% بحلول عام 2024، وفقاً ل Market Research Engine.

وفي السياق ذاته، يعد برنامج «كومون» من الأساليب الرائدة في اليابان، حيث يقوم بإرشاد وتوجيه تدريس مادة الرياضيات وغيرها من التخصصات الأخرى للطلاب من مرحلة الروضة إلى الثانوية، ويساعد أسلوب البرنامج الطلاب على بناء عادات دراسية منتظمة والتركيز والفهم العميق للمواضيع الأساسية، حيث يضع المعلمون خطط تعلم فردية لكل طالب تتناسب مع التقدم المحرز من قبل الطالب، مع ضمان قيامه بالدراسة عند مستوى يحفزه ويدفعه للتحصيل المستمر.

وتهدف مبادرة «المبرمج الإماراتي»؛ إحدى مبادرات صندوق الوطن، إلى تعليم الأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عاماً، أساسيات البرمجة بطريقة ممتعة وتفاعلية. وبموجب اتفاقية الشراكة مع أدنوك، تم توسيع المناطق التي يستهدفها برنامج «المبرمج الإماراتي» لتشمل منطقة الظفرة في أبوظبي. (وام)