افتتاح «فرسان سنترال مول» في مدينة خليفة أغسطس 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أفاد واجب الخوري، مدير شركة لاين للاستثمار والعقارات أن الشركة تواصل العمل على تطوير وتنفيذ مشروع فرسان سنترال مول الواقع في مدينة خليفة بأبوظبي، موضحاً أن نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 65% ومن المتوقع الانتهاء من تشييده في شهر يناير 2020، على أن يجري افتتاحه في أغسطس من العام نفسه.

وأوضح الخوري في حديث لوسائل الأعلام أن الشركة تمكنت من تأجير 40% من المساحات التجارية للمول البالغة 44 ألف متر مربع، معرباً عن توقعاته بتأجير كامل مساحة المول قبل افتتاحه.

ذكر الخوري أن عدد المحال التجارية في المول الجديد الذي سيكون الأول من نوعه في مدينة خليفة سيبلغ 120 محلاً تجارياً، سيضم متجر اللولو هايبر ماركت على مساحة 15 ألف متر مربع، ويضم صالة لألعاب الأطفال على مساحة 3300 متر مربع، ومركز رياضي، إلى جانب عشرات العلامات التجارية العالمية والمطاعم المتنوعة والمساحات الخضراء، ومرافق خدمية أخرى.

وقال الخوري: «سيخدم المول الجديد سكان مدينة خليفة التي تحتاج إلى مركز للتسوق بمواصفات عالمية، حيث يعتبر«فرسان سنترال مول» الأول من نوعه في المنطقة وسيخدم 30 ألف أسرة تقطن في المدينة إلى جانب المناطق المحيطة.

وأعرب عن توقعاته أن يتراوح عدد زوار المول الجديد عقب افتتاحه بين 25- 23 ألف زائر سواء من سكان المنطقة أو المناطق المجاورة أو الزائرين، على أن يستقبل المول 12 مليون زائر في العام الأول لافتتاحه.

وكشف الخوري أن الشركة تدير في الوقت الراهن 10 مراكز تسوق في إمارة أبوظبي معرباً عن توقعاته أن تستقبل ما يقارب 80 مليون زائر في العام 2020.

ومن المقرر أن يكون«فرسان سنترال مول»؛ بمثابة وجهة متكاملة للتسوق وتناول الطعام والترفيه، مصمم وفقاً لمفهوم تصميمي يحاكي غابات الخيزران «البامبو»، مع أجواء«حدائق المدن«المريحة؛ حيث يقع المول في موقع استراتيجي بوسط مدينة خليفة.

سيضم «فرسان سنترال مول» فرعاً لمتجر «اللولو هايبر ماركت» مصمم على أحدث طراز مع مفهوم تصميمي جديد، بالإضافة إلى مجموعة من متاجر الأزياء العصرية، ومتاجر بيع الإلكترونيات، والكتب، واللوازم المدرسية، وديكورات المنازل، بالإضافة إلى متاجر بيع العطور، ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، وذلك كله في وجهة تسوق واحدة مكونة من ثلاثة طوابق. هذا في حين توفر السينما المكونة من تسع قاعات، عرضاً سينمائياً لمحبي السينما تجربة سينمائية مثالية في مشاهدة الأفلام ؛ وذلك في قاعات مزودة بأحدث التجهيزات، بالإضافة إلى امتلاكهم لخيار الاستمتاع بمركز الترفيه العائلي التفاعلي.

وسيضم المول مجموعة من المقاهي، والمطاعم التي ستوفر خيارات واسعة من الأطباق والمأكولات العالمية المتنوعة التي تشمل المطابخ الهندية والعربية، ومطاعم البرجر المميزة، والأطباق النباتية، والمأكولات البحرية، مع وجود العلامات التجارية الشهيرة في قطاع المطاعم، فضلاً عن المطاعم ذات الطابع الخاص، والعصائر، ومنافذ بيع الأطعمة. وسيحتوي المول على عدد 1258 موقفاً للسيارات الموجودة في طابقين بالمول.