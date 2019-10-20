الطاير: نحرص على الشراكة المالية مع الولايات المتحدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اجتمع عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، يوم الجمعة مع ستيفن منوشن، وزير الخزانة الأمريكي؛ للتباحث حول التطورات المتعلقة بالأسواق المالية والنقدية المحلية والدولية، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية بين الدولتين الصديقتين.

ويترأس الطاير وفد الإمارات للاجتماعات السنوية للدوليين والتي تختتم أعمالها اليوم في واشنطن.

وحضر الاجتماع مع منوشن والذي عقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين، يوسف العتيبة، سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب الطاير عن أمله في زيادة التعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، اللتين تربطهما علاقات تعاون استراتيجية وصداقة وثيقة في مختلف المجالات الاقتصادية. وقال: «تحرص وزارة المالية على توطيد علاقات الدولة مع الولايات المتحدة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية وآفاق التعاون المشترك بين الدولتين لتشمل المجالات ذات المصلحة المشتركة كافة، وخاصة في المجالين الاقتصادي والمالي».

كذلك، التقى الطاير، مع السيناتور آيان غورست، وزير العلاقات الخارجية في حكومة جيرسي؛ حيث تم بحث فرص التعاون المستقبلية، وإمكانات وسبل تعزيزها، خاصة في مجال تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وآخر التطورات المتعلقة بتوقيع اتفاقية حماية، وتشجيع الاستثمارات التي من شأنها تحفيز وزيادة النشاط التجاري والاستثماري المتبادل بين البلدين الصديقين.

وأكد الطاير أهمية الانتهاء من توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات، وضرورة توحيد الجهود وتوجيهها لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين. وقال: «تتطلع دولة الإمارات لتطوير علاقاتها الثنائية مع جزيرة جيرسي البريطانية، ونأمل أن يسهم هذا اللقاء في تعزيز وتوطيد العلاقات المالية والاقتصادية والتجارية بين الجانبين».

وتجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات قد وقّعت اتفاقية ثنائية لتجنب الازدواج الضريبي مع جزيرة جيرسي البريطانية في العام 2016؛ بهدف تعزيز أطر التعاون المشترك في المجالين الاقتصادي والضريبي، وتشجيع النشاط الاستثماري والتبادل التجاري بين البلدين.