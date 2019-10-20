المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي تطلق خاصية الدفع الذكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي عن تعزيز خيارات دفع رسوم المعاملات في المنطقة لمتعامليها، بعد إطلاقها اليوم منصة ذكية لدفع الرسوم عن طريق خاصية الدفع في هواتفهم الذكية «أبل باي Apple Pay»، وذلك في إطار جهودها لإثراء تجربة متعامليها، وتبسيط الإجراءات وتسريعها، بما ينسجم مع توجه الحكومة الذكية.

وبات بإمكان عملاء المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي استخدام هذه الخاصية الجديدة في دفع الرسوم عن طريق تمرير هواتفهم الذكية على أجهزة الدفع الإلكتروني في مراكز خدمة المنطقة؛ حيث ستضاف هذه الخدمة الجديدة إلى الوسائل التقليدية الأخرى لتسديد الرسوم المتاحة أمام الأعضاء.

وأشار سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي إلى أن إطلاق المنصة الذكية الجديدة لتسديد الرسوم يأتي انسجاماً مع الجهود المبذولة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في خدمة المتعاملين؛ حيث ستسهم هذه المنصة في تبسيط إجراءات المعاملات وخفض وقتها، وتوفير خيارات متنوعة لتسديد الرسوم أمام العملاء، بما ينسجم مع الخطط التي وضعتها الحكومة الذكية لتسريع إنجاز المعاملات بطريقة ذكية وآمنة.

وأضاف المزروعي أن تطوير الخدمات وتحسينها جزء لا يتجزأ من استراتيجية هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، الملتزمة بإسعاد المتعاملين وتحقيق رضاهم، معتبراً أن الاستثمار في الخدمات الذكية هو أحد المجالات التي تركز عليها المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي من أجل تعزيز تنافسية عملائها، وتعزيز مكانتها كمنطقة حرة رائدة في مجال الخدمات المتاحة لأعضائها.

وتوفر المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي مزايا تنافسية عديدة للمستثمرين فيها، وخصوصاً في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية؛ حيث تشمل هذه المزايا تسهيلات جمركية في تنقل البضائع، وبنية تحتية متطورة ومرافق حديثة تشمل مكاتب تنفيذية مجهزة ومكيفة، ومستودعات بأحجام مختلفة مع مكاتب ملحقة، وأراضي للإيجار تتلاءم مع متطلبات المستثمرين.

كما تشمل الحوافز والمزايا الأخرى التي توفرها المنطقة للمستثمرين الملكية الكاملة للأعمال بنسبة 100%، وإعادة رأس المال والأرباح بنسبة 100%، وإعفاء من ضرائب الدخل على الشركات والأفراد بنسبة 100%، وإعفاء من الضرائب على الصادرات والواردات بنسبة 100%، وخدمات على مدار الساعة في كل أيام الأسبوع وطوال العام، وكافة التراخيص يتم إصدارها خلال يوم واحد، وخطاً ساخناً يضمن توفير اليد العاملة والتجهيزات بشكل فوري.