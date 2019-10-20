4 مليارات ضخ المؤسسات في الأسهم خلال 9 شهور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أنور داود

بلغ صافي الاستثمار المؤسسي في الأسهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 3.99 مليار درهم، كمحصلة شراء، وذلك وفقاً لمسح أجرته ”الخليج 365” على بيانات السوقين.

بلغت مشتريات المؤسسات من الأسهم في سوقي دبي وأبوظبي خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول 2019، نحو 52.4 مليار درهم، فيما بلغت المبيعات نحو 48.4 مليار درهم، ليصل صافي الاستثمار المؤسسي، كمحصلة شراء نحو 3.99 مليار درهم تقريباً.

وشكلت تداولات المؤسسات (بيعاً وشراء) نحو 64.4% بنحو 100.7 مليار درهم من أصل تداولات السوق البالغة 156.5 مليار درهم، وبلغت حصتهم من إجمالي المشتريات 66.9%، و 61.8% من إجمالي المبيعات. وتتجه المؤسسات والشركات والبنوك والمحافظ والصناديق نحو الشراء منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث 2019، مقابل تسييلات من المستثمرين الأفراد، الذين سجلوا محصلة بيعية في السوقين.

وبلغت محصلة بيع المستثمرين الأفراد نحو 3.99 مليار درهم، وذلك بعد أن بلغت مشترياتهم من الأسهم نحو 25.9 مليار درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 29.9 مليار درهم.

وشكلت تداولات الأفراد (بيعاً وشراء) ما نسبته 35.6% بنحو 55.78 مليار درهم من إجمالي التداولات، حيث بلغت حصتهم من إجمالي المشتريات نحو 33% و38% من المبيعات.

وتفصيلاً، بلغت محصلة شراء المؤسسات في سوق دبي المالي نحو 1.39 مليار درهم، بما فيها 205.6 مليون درهم، كمحصلة شراء، تندرج تحت فئة أخرى (صانع سوق ومرابحة)، حيث بلغت مشترياتها نحو 22.24 مليار درهم، فيما بلغت مبيعاتها نحو 20.85 مليار درهم.

وسجل الأفراد في دبي مشتريات بنحو 17.3 مليار درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 18.7 مليار درهم، ليصل صافي الاستثمار إلى 1.39 مليار درهم، كمحصلة بيع.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية والسلع، سجلت المؤسسات محصلة شرائية قوية بقيمة 2.6 مليار درهم، حيث بلغت مشترياتها نحو 30.15 مليار درهم، ومبيعاتها 27.5 مليار درهم.

وسجل الأفراد، محصلة بيعية بنحو 2.6 مليار درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 8.59 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 11.2 مليار درهم.