شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بانخفاض إنتاج اليابانالزراعي بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقعت تقديرات حكومية مؤقتة انخفاض ​​الإنتاج الزراعي في اليابان بما يتراوح بين 60 مليار إلى 110 مليارات ين بعد دخول اتفاقية التجارة الموقعة مع الولايات المتحدة حيز التنفيذ.

ويُنظر إلى الاتفاق التجاري على أنه يطلق العنان لتدفق السلع الزراعية الأمريكية في السوق اليابانية من خلال تخفيض الرسوم اليابانية عليها أو إلغائها، وخفض الأسعار في السوق.

وفي الوقت نفسه، سيتم رفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان بنسبة 0.8%، أو حوالي 4.2 تريليون ين، في ظل ارتفاع صادرات المنتجات الصناعية، فضلاً عن الفوائد الأخرى للاتفاق التجاري، ومن المتوقع أن ينخفض ​​الناتج الزراعي الياباني بمقدار 120 مليار إلى 200 مليار ين.

(د ب أ)

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