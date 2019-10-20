«منظمة الجمارك العالمية»: دبي قدوة تطوير العمل الجمركي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قام وفد رفيع المستوى من منظمة الجمارك العالمية بزيارة جمارك دبي؛ للاطلاع على الأنظمة والممارسات التي تطبقها الدائرة، والتي تعد من أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل الجمركي، واستقبل أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الوفد الزائر برئاسة ريكاردو تشابا نائب الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية؛ حيث عُقد اجتماع لعرض الخطة الاستراتيجية للدائرة المنطلقة من استراتيجيات التطوير الشاملة في دولة الإمارات وإمارة دبي.

ورحب أحمد محبوب مصبح بزيارة نائب الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية والوفد المرافق له، مؤكداً حرص جمارك دبي على المشاركة الفاعلة في تطوير العمل الجمركي عالمياً، من خلال تقديم تجربتها وابتكاراتها الجمركية، والتعريف بممارساتها الرائدة في الارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية باستمرار لإسعاد المتعاملين، ودعم نمو الاقتصاد الدولي.

وأضاف: «يسعدنا أن تستضيف دبي بمواكبة هذا المعرض العالمي والقمة الاستثنائية قمة إكسبو للحكومات 2020 المؤتمر العالمي الخامس لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، والذي تنظمه جمارك دبي بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية والهيئة الاتحادية للجمارك خلال الفترة من 10 إلى 12 مارس/‏آذار 2020 المقبل، وهو المؤتمر الأول من نوعه في المنطقة».

وأعرب ريكاردو تشابا عن تقديره الكبير لجهود جمارك دبي في تطوير العمل الجمركي على المستوى العالمي، وأكد أن نظام العمل الجمركي المستخدم يمثل قصة نجاح تروى لتستفيد منها الإدارات الجمركية الأخرى على مستوى العالم، وأشاد بمستوى الابتكار الذي حققته الدائرة في تطوير مرسال 2 كتجربة متميزة في تطوير العمل الجمركي عالمياً يجدر عرضها في كافة المحافل الدولية والمؤتمرات العالمية لتقتدي بها الهيئات الجمركية في كل أنحاء العالم، كما عبر عن إعجابه بالابتكارات التي عرضتها جمارك دبي في جيتكس 2019، مؤكداً أهمية هذه الابتكارات وفائدتها الكبيرة لتطوير الخدمات الجمركية إقليمياً ودولياً.