شكرا لقرائتكم خبر عن تعريف الزائرين بالحدث العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، عن جاهزية الإدارة استعداداً للعد التنازلي لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للحدث الضخم إكسبو 2020، وأشار إلى أن إقامة دبي ستقدم «فواصل كتب» بعبارة «سنة لننطلق للحدث الأروع في العالم» للمسافرين الزوار عند وصولهم ل «كاونترات» ختم الجوازات، وتحتوي الفواصل على شعار إكسبو، بالإضافة إلى «باركود» خاص يتيح للمسافرين إمكانية تصفح الموقع الرسمي لإكسبو 2020 دبي للتعرف على الحدث الضخم.
وأضاف أن الاستعدادات تأتي انطلاقاً من حرص الإقامة على تثقيف زوار مدينة دبي بأهمية هذا الحدث بطريقة سهلة وذكية،
موضحاً أن العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي قد بدأ، و«نحن سعداء بأن نكون جزءاً أساسياً من هذه اللحظة التاريخية».
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