«جي إم سي أكاديا 2020» في معرض دبي الدولي للسيارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت جي إم سي أن سيارة أكاديا 2020 التي طال انتظارها ستكون على رأس منتجاتها المعروضة في جناح العلامة في معرض دبي الدولي للسيارات 2019.

وتوفر أكاديا 2020، المزودة بتقنيات أكثر ذكاءً، بما في ذلك محرك توربو جديد وأحدث نظام معلومات وترفيه من جي إم سي، مرونة وبراعة أكبر للعملاء أثناء تنقلهم.

هذا ويستعرض جناح جي إم سي سيارة أكاديا 2020 إلى جانب تشكيلة سييرا الجديدة، التي تعد التعبير الأكثر جرأة على الإطلاق لشاحنة البيك آب كاملة الحجم من جي إم سي.

وقالت دانييلا ديسوزا، مدير علامة جي إم سي الشرق الأوسط: نحن متحمسون للغاية لاستعراض أكاديا 2020 الأكثر جرأة وتميزاً أمام زوار معرض دبي الدولي للسيارات. وترتقي هذه السيارة التي تنطوي على مزيج فريد من أناقة التصميم والقدرات العملية وقدرات الاتصال الذكية، بتجربة القيادة والركاب في سيارة الكروس أوفر على جميع المستويات.ومع تزايد اهتمام عملاء سيارات الكروس أوفر بتقنيات الاتصال، توفر أكاديا 2020 أحدث نظام معلومات وترفيه من جي إم سي يتميز بأنه أكثر ذكاءً وبديهية من أي وقت مضى. وسيتعرف عشاق السيارات على قدرات التعرف إلى الصوت في نظام جي إم سي للمعلومات والترفيه، ومزايا شاشة اللمس عالية الدقة، والواجهة المبسطة التي لا تتطلب سوى خطوات قليلة لإنجاز بعض المهام، فضلًا عن مخطط أبسط للشاشة مستوحى من أحدث تقنيات الهواتف الذكية.