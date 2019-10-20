تفاهم بين أكاديمية أبوظبي البحرية و«أدنوك للإمداد والخدمات»

أبوظبي: ”الخليج 365”

وقعت أكاديمية أبوظبي البحرية التابعة لموانئ أبوظبي، مذكرة تفاهم مع «أدنوك للإمداد والخدمات»، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، تهدف إلى توفير برامج تدريبية للطلاب الإماراتيين الراغبين في الالتحاق بالقطاع البحري، لتمكينهم من اكتساب خبرات عملية على متن الأسطول البحري الخاص بشركة «أدنوك».

وتم توقيع مذكرة التفاهم في مقر موانئ أبوظبي بحضور مسؤولين من كلا الجانبين، وركزت في بنودها على تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين والاستفادة من الأسطول البحري الكبير الذي تمتلكه «أدنوك للإمداد والخدمات»، لتعزيز قدرات الجيل القادم من البحارة الإماراتيين.

وبموجب مذكرة التفاهم ستستضيف «أدنوك للإمداد والخدمات» طلاباً من الأكاديمية البحرية على متن سفنها ضمن البرنامج التدريبي الذي يشمل الركائز الأساسية لتهيئة المتدربين لشغل وظائف في القطاع البحري مستقبلاً. وسيتمكن الطلاب بموجب هذه الاتفاقية من دراسة مساقات نظرية وعملية في مختلف جوانب الملاحة والهندسة البحرية تكسبهم خبرات عملية في التعامل مع مجموعة واسعة من السفن ضمن الأسطول التابع لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات».

وعبر الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، عن اعتزازه بالدور الريادي الذي تلعبه موانئ أبوظبي في ترسيخ المكانة الرائدة لهذا القطاع الحيوي في إمارة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، ودعم أهداف التوطين من خلال تدريب وصقل مهارات المواطنين الإماراتيين المهتمين بالعمل في المهن البحرية. وقال:«أتوجه بالشكر لشركة «أدنوك» التي تعد شريكا رئيسياً لتنفيذ هذا البرنامج بفضل ما تمتلكه من أسطول متنوع من السفن، ويسعدنا أن نعمل معاً خلال العامين المقبلين لدعم الجيل القادم من البحارة الإماراتيين».

وبدوره، أكد عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»: «أفتخر بالقول إن أدنوك للإمداد والخدمات قد مهدت الطريق لتطوير الكفاءات البحرية الإماراتية. تم تخريج 350 طالباً بحرياً منذ عام 1995، وقرابة نصف هذا العدد هم ضباط حاليون على متن أسطولنا، بالإضافة إلى 80 خريجاً في السنتين المقبلتين. ستعزز هذه الشراكة التزامنا في تمكين أدنوك ودولة الإمارات من تحقيق قيمة محلية أكبر في القطاع البحري».