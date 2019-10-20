شكرا لقرائتكم خبر عن الشركات الصناعية الألمانية تتهم الحكومة بعدم اتخاذ قرارات لتحسين تنافسية القطاع والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتهم قطاع الشركات الصناعية في ألمانيا الائتلاف الحاكم بعدم اتخاذ قرارات تساعد على تحسين القدرة التنافسية لهذه الشركات.

وشكا يواخيم لانج، كبير المديرين التنفيذيين بالرابطة الاتحادية للشركات الصناعية الألمانية (بي دي آي)، استمرار غياب النهج الواضح وعدم اتخاذ قرارات تقود إلى تحسين القدرة التنافسية للشركات الألمانية.

وأضاف لانج: «نجد أنفسنا في ظل التراجعات القوية للحالة الاقتصادية، مضطرين لاستنتاج أن سنوات الازدهار الأخيرة كانت بمثابة فرص ضائعة لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي».

(د ب أ)

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