39 مبادرة لتطوير التجارة الالكترونية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية وعضو مجلس التجارة الالكترونية أحمد الثنيان، أن المجلس يعمل على تنفيذ 39 مبادرة تم تحديدها لتطوير هذه التجارة تشمل جوانب عدة، منها بناء الكوادر والبنى التحتية، مشيدا بصدور نظامها التشريعي المحفز والممكن، الذي سيضمن حقوق التاجر والمستهلك، مبينا أن العمل الآن جار لتفصيل اللوائح التي تحمل جوانب تنموية مع حفظها للحقوق.

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وأوضح الثنيان خلال ورشة عمل بغرفة الرياض، أن قطاع التجارة الالكترونية قطاع نام وواعد، إلا أن إجراءاته تتطلب تظافر جهات عدة تمثلت في 13 جهة تشارك في عضوية المجلس وتحرص على إنجاح أدوار المجلس في تنظيم هذه التجارة.

وأشار إلى أن ضوابط التجارة الالكترونية تأتي مواكبة لأحدث ما وصلت إليه تنظيمات هذه التجارة، متضمنة خلاصة دراسة مفصلة قامت بها أمانة المجلس مع وحدة المحتوى الرقمي، شملت البلدان التي حققت تجارب ناجحة سواء نظام المتاجر الالكترونية أو الدفع الرقمي أو اللوجستي.

من جانبه أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة التجارية سعد محمد العجلان أن التجارة الالكترونية باتت إحدى اللغات الجديدة لعصر تجارة التجزئة، مما يلزم وجود آليات تجهيزية للتأهيل البشري والفني والتشريعي تواكب أسلوب التجارة الحديثة، مثمنا جهود المجلس وتعاون الجهات الحكومية في تسريع تحول وتنظيم وتطوير التجارة الالكترونية.